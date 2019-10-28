國民黨立委參選人謝衣鳳（左起）、總統參選人韓國瑜，聯合競選總部成立造勢大會，黨主席吳敦義夫人蔡令怡全程站台輔選。（黃國峰攝）

韓國瑜參選總統第一場與立委參選人的聯合競選總部成立造勢大會，晚間在彰化縣溪州鄉登場，現場湧入5000名支持者。（黃國峰攝）

韓國瑜(中)強調台灣已經沒有時間再內耗，國民黨會以最謙卑的心為人民做牛做馬，追分趕秒建設台灣。（黃國峰攝）

韓國瑜28日在彰化造勢活動現場。（圖／李俊毅）

國民黨總統參選人韓國瑜暨彰化立委參選人謝衣鳳聯合競選總部28日晚間成立，這是韓國瑜參選以來第一場聯合競選總部成立造勢大會，國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡也專程出席站台，韓國瑜強調，周邊國家正在快速進步，台灣沒有時間內耗，若國民黨重回執政，將會用最謙卑的心為人民做牛做馬，追分趕秒建設台灣。

「庶民選總統、總統選庶民。」現場逾5000名韓粉、支持者，狂喊凍蒜，氣勢驚人。競總成立造勢大會由資深女星熊海靈主持，邀請韓家軍五虎將和直播主高鈞鈞暖場帶動氣勢，韓國瑜抵達會場時，在彰化縣長王惠美、議長謝典林、立委柯呈枋、國民黨立院黨團總召曾銘宗、「虎哥」周錫瑋等人，和眾多黨公職陪同下緩緩步入會場，短短10公尺會場足足走了近20分鐘才走上舞台。

韓國瑜表示，請假兩周以來走遍中南台灣，傾聽百姓心聲，有農民、老婦跟他哭訴，稻米價格多年沒調漲、課綱亂改無法教孫子；他想破頭也不明白，中南部越支持民進黨的、日子過得越辛苦，放著中央執政國會過半的大好機會，卻沒好好為民謀福利，民進黨實在太對不起支持者。

韓國瑜指出，30年前民進黨的陳定南、盧修一，有崇高理想、對土地充滿熱情與愛，令他很尊敬；曾幾何時，民進黨變了、被人民寵壞了，清廉、勤政、愛鄉土不復見，變得愛金錢、愛權力，只愛自己。這3年來看到多少貪汙腐敗、派系分贓和浪費公帑，忙著內部鬥爭，心中早已沒有人民。

韓國瑜強調，每個人的生活都會受到政治影響，手中這一票，決定台灣每個人、我們子孫的未來和生活品質；強調世界各國都在快速進步，台灣沒有時間在拖了，他呼籲大家全力支持他、支持國民黨，他們會擔起肩上人民交付的責任，為自己、家人，為台灣人的善良奮鬥，開創更美好的未來！

謝衣鳳表示，二林精密機械園區，是許多高科技精密關鍵零組件的重要園區，許多隱形冠軍企業將在此聚集，將能吸引高階主管來彰化住、造就2.5萬人業機會。她將積極推動東螺溪整治復育、彰化西南角觀光文化產業和地方創生等工作。

謝衣鳳強調，台灣是民主國家，立委是由一張張選票捲出來，政治無法世襲，就像彰化美食小吃都是30、50年老字號，就是因為好吃不走味，她接棒母親問政，絕對承襲母親備受肯定的問政品質、服務不走味。

蔡令怡表示，看到今晚造勢陣容龐大，她能體會前立委鄭汝芬做母親的心情，為了選戰心疼女兒謝衣鳳被對手抹黑、攻擊。謝衣鳳雖是新手、卻非素人，曾擔任8年非常稱職的國會助理，熟悉國會運作，又是財經博士，正是台灣台灣拚經濟最需要的專業問政人才，呼籲大家全力支持，票投韓國瑜、票投謝衣鳳、票投國民黨。

(中時 )