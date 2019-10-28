2019台灣裙襬搖搖LPGA錦標賽今天晚上舉行迎賓晚宴，總統蔡英文特地到場支持，而她曾在2017年賽事親自到比賽球場秀推桿，今年由於行程忙碌，只能抽空在晚宴登場致詞，但她也加碼透露另一個無法再到球場為比賽加油的原因。

蔡英文今天致詞時提到，台灣裙襬搖搖LPGA錦標賽這次世界前10、年度五大賽冠軍都來台灣爭取冠軍，加上多位台灣好手，相信比賽精采可期，她也預祝選手們發揮實力，也為台灣能夠舉辦這麼一場高水準女子高球賽感到幸福。

蔡英文在2017年裙襬搖搖賽事最後一回合現身林口美麗華球場，在第18洞果嶺小秀推桿技巧，並順利一桿將小白球打進洞，今天晚宴上裙襬搖搖高爾夫基金會會長王政松表示，小英總統擔心前進球場會加強維安，擔心影響交通，所以今年只到迎賓晚宴支持比賽。

不過蔡英文上台致詞加碼透露「真正的原因」，她說：「雖然王政松會長說我擔心影響交通，不過其實是因為最近我的行程比較忙碌一點，另外還有一個原因，就是我希望保持住一桿進洞的完美形象。」

(中時電子報)