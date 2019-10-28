美國民主黨籍前聯邦眾議員柯尼爾斯（John Conyers）的家屬表示，這位美國史上任職最久的非洲裔眾議員今天過世，享耆壽90歲。柯尼爾斯2017年面臨性騷擾指控，宣布提前退休。

柯尼爾斯的家人發布聲明表示：「今日，底特律市、美國及全世界，失去了一個無所畏懼的民權領袖及英雄。」

柯尼爾斯的妻子莫妮卡（Monica Conyers）說：「我的丈夫是一名鬥士。當你身處絕境，他會和你站在一起。不只對我，對所有人都是。」

柯尼爾斯是出身底特律的政壇活躍人士，他共同創辦「黑人國會議員連線」（Congressional Black Caucus），並曾任用美國民權運動之母蘿莎．派克斯（Rosa Parks）擔任國會助理長達23年。

柯尼爾斯在他53年的國會議員輝煌生涯中，安然度過數起醜聞風暴，但卻在2017年面臨前員工連串性騷擾指控，而在當年年底驟然宣布退休。因當時他的任期尚未屆滿，形同請辭。

儘管柯尼爾斯堅稱這些指控「不實」，但當指控的嚴重程度越來越明顯，民主黨領導階層也不再捍衛他。柯尼爾斯黯然卸任，成為美國人權先驅明星大出意料迅速殞落的一例。

(中央社)