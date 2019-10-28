前副總統呂秀蓮今日下午於台北市中原街辦公室召開「從同性婚合法化風波談真民主VS假民主」記者會。有媒體問到，行政院長蘇貞昌重提死刑和最新總統民調現象。呂秀蓮說，行政院長是政治任職，但是用個案來講司法，是否妥當，人民自有公評。呂秀蓮指出，現在蔡英文總統的民調很高，但那是「物理現象」，因為只有兩個候選人競爭，一個往下掉，另一個自然就往上升。呂秀蓮也批評，蔡總統丟掉兩個邦交國後，有做了什麼令人感激的事？只因為國民黨總統提名人韓國瑜講話不斷失分。

呂秀蓮另指出，民進黨政府所有人全都違背過去蔡英文總統說的「謙卑、謙卑、再謙卑」，現在是「傲慢、傲慢、傲慢」。呂秀蓮批評，現任的行政院長可以出言不遜，公開說卸任的總統是魔鬼中的魔鬼，呂秀蓮表示，非常不能同意。

呂秀蓮認為，未來台灣選舉不應該只有兩黨。過去七十年台灣被兩個政黨輪流主政，「一個黨比較爛，另一個黨什麼事都不用做就可以當選了」。呂秀蓮說，人民對馬政府失望，所以2014年「綠營自己都不認為會當選的縣市長候選人都當選了」。這就是兩黨政治，非常危險，而且反民主。呂秀蓮認為應該要多黨競爭，人民才可以有最好的選擇。

藍綠互轟芒果乾、魔鬼 呂秀蓮再開砲：國家悲哀

(中時 )