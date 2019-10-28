味全龍隊面對第一個正式系列賽冬季聯盟，為了保護陣中年輕投手，以應付密集賽事，找來4名洋投助陣，包含波多黎各籍12強國手、多明尼加和美國選手，以及今年剛遭阪神虎釋出的日籍投手歳内宏明。除此之外今年遭到西武獅釋出的台灣好手廖任磊，回台後跟著味全龍隊練球，有望明年投入中職選秀。

總教練葉君璋表示，找洋將就是為了備戰冬盟，因為陣中投手太年輕，再加上冬盟一周有6天賽事，為了保護他們因此找來洋投支援，先發、中繼都有。目前找來的4名洋投都還在等公司程序，若程序及身體狀況都到位，才會讓洋將出賽。

葉君璋表示味全龍將找來4名洋投助陣冬盟。（鄧心瑜攝）

歲內宏明高中時就是甲子園明星，2011年阪神虎以第二指名簽下，不過進入職棒後並不順遂，還有傷勢困擾，近幾年都僅在二軍出賽，今年10月被放入第一波戰力外名單中。葉君璋表示，歲內宏明是透過經紀人像味全龍聯絡，「釋出不代表選手不好，可能是剛好球隊陣中重複性質的投手太多。」

而廖任磊遭西武獅釋出後，持續自主訓練，28日在味全龍的邀請下加入球隊訓練，葉君璋表示廖任磊隨隊訓練，冬盟也有可能跟著出賽，「廖任磊進壘角度好、球速也快，不過控球比較普通，但他本來就不是控球型投手，角度好能塞進好球帶就可以。」同時葉君璋也表示，會持續說服廖任磊明年投入中職選秀。

(中時電子報)