由李千那、是元介、吳品潔、潘柏希等人主演的華視年度大戲《守著陽光守著你》，28日舉辦新戲首映，42歲的凍齡美魔女潘慧如，戲中飾演35歲的是元介的「後媽」以及33歲潘柏希的「媽媽」，被問是否覺得有點「委屈」？潘慧如笑說，這的確是她演媽以來，兒子年紀最長的，「不過好好喔，可以假藉媽媽之名，大肆摸和抱他們！」

潘慧如劇中有是元介、潘柏希兩個帥兒。（華視提供）

潘慧如劇中有是元介、潘柏希兩個帥兒。（華視提供）

是元介笑說，他拍戲時有刻意眼神不能對「後媽」太有愛，必須很小心才能避免把母子關係演成情侶關係。潘慧如則搞笑自曝，她確實有大摸特摸是元介，潘柏希加碼爆料媽媽也對他上下其手，有一場他溺水被送醫，結果潘慧如一直「上下撫摸」他，還關切問「你還有哪裡沒舒服？」讓他心裡一驚：「這口氣，好像不是我媽媽吧？」是元介繼續補充，劇中弟弟明明是溺水嗆暈，媽媽竟然自己加台詞問「要不要喝點水」，潘慧如也笑說「我差一點要做人工呼吸了，如果再不醒來的話！」笑翻眾人。

該劇故事從2004年跨到2019共15年，飾演大學生的李千那坦言，她和是元介算是學生群裡真實年紀算年長的，她為了這角色特別狂吃保養品、認真運動，她忍不住虧2004年就以男團「元衛覺醒」出道的是元介：「你就是我們的青春啊！〈夏天的風〉嘛！」，但也說元介「很壞」，因為他完全不保養、不敷臉，卻天生皮膚就那麼好，「我和品潔曬太陽曬到額頭都焦掉，每天一直討論如何保養、防曬，皮膚過敏無止盡，他卻完全不用擦防曬」。

是元介、李千那新劇情牽15年。（華視）

李千那還爆料是元介有套「保養謬論」，會故意曬太陽曬到臉脫皮，他進一步解釋：「就是要先破壞，才能recover！」他覺得皮膚黑就黑沒關係，男生在這個年紀就該是這年紀的樣子，「看起來太年輕不太好！」聽得李千那和其他狂搽防曬、保養品的女藝人個個眼冒怒火。李千那說，之前她看攝影機回放時曾說「我那邊好像有點皺紋」，是元介竟然回「好羨慕妳有皺紋」，讓她聽了秒暴怒！

是元介自嘲是「老起來等」，國中就長這樣，而且他天生就不喜歡保養、討厭在臉上擦東西，也從沒做過臉，偶爾敷臉和化妝都是被化妝師拜託才就範。他說國中時就用肥皂洗臉，喜歡洗完後「愈乾愈好」，搓臉時還會發出聲音的那種乾，「而且臉曾經乾到流血，嘴脣也是舔到血，才發現太乾了」。他說自己毛細孔很緊很繃，臉不太會出油，連痘痘也不會長臉上，「我的痘痘都長在頭皮、屁股等大家看不到的地方」。

吳品潔、李千那戲裡針鋒相對，戲外感情好，一親竟然親出電流讓兩人都好害羞。（華視提供）

潘柏希、是元介、李千那、吳品潔。（華視提供）

潘慧如說，同劇演員都很怕跟潘柏希對戲，尤其他講起成語來實在太恐怖，「他是讀法律系的，大家都很想知道他老師是誰」，例如「皇帝不急急死太監」，他會說成「皇上不急急死太后」或「皇帝不死死了太監」，潘柏希自己大笑解釋：「我就記得這句話有兩個古人啊！」至於被爆也曾把「死馬當活馬醫」講成「活馬當死馬醫」，他也搞笑解釋：「我只記得有匹馬啦！」和他對戲最多的吳品潔受害最深，直言他是她認識「最荒唐的人」，也是劇組的「害別人NG王」，她每天都問他「你可不可以冷靜一點？」，而且還很愛教女演員們怎麼演戲、搶版面，「他竟然還教我如何『倒奶』，去跟千那姐鬥豔」！

《守著陽光守著你》演員群出席首映會。（華視提供）

《守著陽光守著你》演員群出席首映會。（華視提供）

華視《守著陽光守著你》10月29日起週一至週四晚間9點播出，28日首映會，包括華視總經理莊豐嘉、節目部經理趙大同，以及主要演員李千那、是元介、吳品潔、潘柏希、陳大天、何紫妍、陳文山、潘慧如、藍鈞天、方琦、王暄晴、楊永維、陳璇、唐綸、詹宛儒皆盛裝出席。



(中時 )