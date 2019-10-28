監察院教育及文化委員會25日實地巡察國家生技研究園區。陳小紅表示，國內「生技」產業之定義、範疇似尚不明確，在政府整體預算有限下，資源分配係有優先性地針對重點生技扶持，或是雨露均霑，以及研發重點方向之抉擇為何？宜有完整思維。

國家生技園區10月15日正式啟用，分別由中研院、經濟部、科技部及衛生福利部等單位進駐。監察院為瞭解由中央研究院建置完成國內第一個跨部會合作、以新藥研發為主的國家型研究園區營運狀況，及南港生技產業之群聚效應。由院長張博雅、召集人陳小紅委員偕同監委7人，在中研院副院長劉扶東、經濟部次長林全能、科技部次長謝達斌等人陪同下巡察國家生技園區。

陳小紅首先對中研院、經濟部及科技部等與會人員表達感謝之意，並嘉許園區內各項設施與發展願景。陳小紅也指出，生技產業為政府刻正積極推動之5＋2產業創新計畫的重要核心之一，然而國內「生技」產業之定義、範疇似尚不明確，在政府整體預算有限下，資源分配係有優先性地針對重點生技扶持，或是雨露均霑，以及研發重點方向之抉擇為何？宜有完整思維。

另外，陳小紅也說，生技產業發展需大量資金支援並往往耗時10~20年方期有成，其績效較難以一般講求年度之KPI來檢視，如何說服政府持續投入預算、吸引民間資金或國外創投(Venture Capital)挹注資金，以及政府資金與民間資金的競合等，均為值得深思的議題。

(中時 )