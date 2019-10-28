預定31日正式點燃戰火的2019台灣裙襬搖搖LPGA 網羅了今年世界女子高球五大賽的所有四位現役冠軍選手，同時更吸引包括球后高真榮等目前世界排名前十中的八位好手，堪稱這場美國LPGA職業女子巡迴賽與TLPGA台灣女子職業巡迴賽共同認證的世界大賽，在台灣舉辦九年來陣容最為堅強的一次。

參賽的國外選手今天早上風塵僕僕地從上一站韓國釜山飛抵台灣，今天晚上盛裝參加主辦單位為選手洗塵接風的歡迎晚宴；各國女將們百花爭豔地換上吸睛的時尚晚禮服，展現出與球場上英姿煥發迥然不同的嫵媚風情。

總獎金高達220萬美元(約合台幣6,732萬元)的台灣裙襬搖搖LPGA，即將於10月31日至11月3日在新北市林口美麗華高爾夫俱樂部，點燃台灣體壇年度最壯觀、最美麗的戰火。今年比賽卡司之堅強也是歷年之最，除了如日中天的今年全日空錦標賽與愛維養錦標賽兩場五大賽雙料冠軍高真榮，還囊括美國女子公開賽冠軍韓國好手李晶恩、人氣直線上升的日本籍英國公開賽冠軍涉野日向子，以及女子PGA錦標賽冠軍澳洲漂亮寶貝漢娜.葛林。此外，世界排名第二的韓國名將朴城炫，以及美國籍的衛冕冠軍奈莉.科達，也都在星光熠熠的參賽名單中。

今年的台灣裙襬搖搖LPGA是LPGA年度亞洲四連賽中的第三站、也是最受選手重視的重量級大賽，因此獎金最為豐厚、與賽選手的「含金量」也最高，同時也吸引國外媒體注目，尤其是日本媒體衝著「媒體寵兒」涉野日向子而來，今年居然有高達16家的30名日本媒體記者報名採訪比賽，創下大會歷來空前盛況。本週參與角逐的各國娘子大軍主力，昨天在南韓釜山完成BMW女子錦標賽後，今天上午十時許搭乘班機飛抵台灣。女將們雖然因為舟車勞頓略有倦容，但都很期待今天晚上的歡迎晚宴與接下來的高水準精彩賽事！

兩年前裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽第四回合決賽曾親臨現場秀一手一推進洞、並為選手加油打氣的總統蔡英文，今晚特別親自出席歡迎晚宴，以行動力挺這場比賽與高爾夫，蔡總統表示：「透過這場賽事的舉辦，以及全世界超過170個國家的電視轉播，是行銷台灣非常好的方式！」

在中華高協理事長、裙襬搖搖高球基金會會長王政松的登高一呼下，今年比賽不但拿出歷年攤開來最有看頭的all-star全明星級華麗參賽名單，共襄盛舉的贊助廠商陣容同樣堅強，其中包括中國信託、長榮航空、中華電信、與台灣啤酒等重量級企業。

王政松晚宴現場除了以地主身份歡迎各國頂尖高手的到來，同時表示：「這場比賽已經建立起國際認同的賽事品牌，但我們在選手培訓方面仍有很長的路要走，因此我們要積極推動六年的高球振興計劃，很感謝這項計劃也獲得總統的認可與支持。」

值得一提的是，已經堂堂進入第九年的這場台灣體壇年度世界級賽事，往年正式比賽名稱是「裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽」，今年由於已經被教育部體育署納為「台灣品牌國際賽事」之一，比賽也順勢易名為「台灣裙襬搖搖LPGA」，要為台灣在國際行銷方面助一臂之力。

今年比賽共81位參賽選手中，台灣選手除了徐薇凌外，還有旅日好手盧曉晴與TLPGA台巡賽積分領先的蔡佩穎、林子麒與陳宇茹等高手與賽。

(中時電子報)