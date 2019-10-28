素有「菜市場金馬獎」之稱的「品牌市集、優良市集及樂活名攤評核」每年由中央與地方政府分別評選，今年台中市市集共獲63顆星、名攤獲1639顆星，總星數1702顆，勇奪全國第一！

經濟部28日在台南市新市區樹谷音樂廳舉行中央評選頒獎典禮，並特別表揚十年來積極參與的市集，由台中市第五公有零售市場獲獎，此外，市府經濟發展局也榮獲「管理業務創新獎」。

今年在中央評選中，台中市獲3處優良市集及39攤樂活名攤。經發局表示，市府積極輔導市集、攤商加入評核，成績屢創新高，今年台中市總星數獲全國第一，不僅展現傳統市集軟硬體設施、營運品質改善成果，也期望透過頒獎激勵市集與攤商，帶動傳統市集環境提升。

經發局指出，由地方評選的優良市集共22處，其中四星1處、三星8處、二星13處；樂活名攤共680攤，其中四星6攤、三星140攤、二星519攤、一星15攤；以及品牌市集2處，將於11月4日於台中潮港城國際美食館舉行頒獎。

(中時 )