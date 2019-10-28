桃園市八德外役監獄受刑人5月及6月陸續進行堆高機及天車技能訓練專班訓練，共有36名收容人參加，經過特訓後，36人全數通過檢定。多數人是首次拿到國家證照，也讓收容人重新拾回自信，直呼要為人生「重開機」。

外役監指出，堆高機跟天車，是目前極需要的技能，收容人學習到這些技能後，待遇可以獲得提升，如果假釋出監，也能獲得廠商的聘用。因此和勞動部中華起重升降機具協會及桃園市政府就業服務處合作，5、6月開辦堆高機及天車技能訓練專班。

36名獲得遴選參加的收容人，日間戒護外出至桃竹苗分署專用場地訓練，夜間收容人成立讀書會，互相研討機械操作及學科心得。典獄長楊方彥表示，透過證照考試，訓練收容人謀生技能，讓收容人克服障礙，也養成獨立自主的精神，出獄後還可以成為經濟生產者、家庭安全庇護者。

1名收容人說，在監獄時，讀到1本書，寫著「每一個苦命女人的面前，一定站著一個混帳男人。」看到這句話，宛如醍醐灌頂，因此希望透過證照，證明自己改變，讓家人知道，「我很努力，我有變得更好。」學習堆高機的24人，在考試60分就能通過的情況，有4人滿分、6人98分、平均92分，可見大家都相當努力。

(中時 )