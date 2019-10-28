桃園市消防局26、27日赴屏東參加消防署舉辦的車禍救援挑戰賽，在16縣市中，擊敗其他縣市的好手，完成2連霸。此外還有4隊義消、1隊韓國消防單位參賽，彼此切磋技巧。

消防局指出，此次由龜山消防分隊小隊長姚政宏領軍，率領7名隊員到屏東參賽，賽事共分為消防機關組及民間與國外救援單位組，消防機關組有16縣市參加，民間與國外救援單位組則有4隊義消、1隊韓國消防單位參賽。

為了在賽事獲得佳績，桃市消防局以火搶教官、救助師資及多名高級救護技術員10月初開始針對單項操作、團體默契、標準脫困、複雜脫困進行高強度魔鬼訓練，還與特搜隊進行車禍救援模擬競賽。

首日賽事「標準脫困」以19分30秒獲得複賽資格，第2天在「複雜脫困」則以29分20秒技壓群雄獲得冠軍。消防局長謝呂泉指出，台灣每天有800多件車禍，每年也有近40萬人因為車禍傷亡，因此除了火警，救護、救難的技能也相當重要。得獎的隊伍，也會向其他消防隊員分享心得，提升桃園救護能力。

(中時 )