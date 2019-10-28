疑似虐貓案在台東引起軒然大波，不少愛貓人士發起拒吃，麵店今天也停止營業，目擊的鄰居趙文俊今天晚間準備了貓食，在自家門口焚香祭拜小黑貓，有愛貓人士陸續來追悼，來自高雄，在台東服替代役的高姓男子帶了生鮮秋刀魚來祭拜，除了燒紙錢外，並以10元硬幣擲筊，希望小黑貓一路好走。

趙文俊表示，流浪母貓約在2周前生了3隻小貓，他親眼看到麵店老闆抓起小黑貓，怒摔在地板上。

台東市人氣麵店27日晚間傳出1隻幼貓，疑似被老闆重摔死亡，引發網友撻伐，紛紛發起拒吃；而賴姓老闆則喊冤，他想將這隻小黑貓抓來養，因被貓咬到手指才將貓「甩掉」，絕對沒有摔死貓；是否有虐貓，各說各話，成了羅生門。

警方據報到場瞭解，多位目擊者向警方指控，店家嫌貓太吵，老闆把一隻小貓重摔頭破血流死亡，被民眾發現後，老闆馬上把小貓裝進塑膠袋內，騎機車載走，還把有血跡的地面清洗乾淨。

麵店賴老闆說，他看到這隻小黑貓有「麒麟尾」很喜歡，想抓來養，小貓反抗要咬他，基於反射動作，沒注意力道大小，將貓甩出，小貓躺在地上沒動，他去洗個手回來，小貓就不見了，絕對沒有殺死貓，至於甩貓行為確實不當，願向社會大眾道歉。

對於這起虐貓羅生門，台東縣農業處表示，一旦查出有虐貓行為，依動保法可處罰2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。

台東警方也已偵辦此起虐貓案，不過，台東地檢署表示，因缺乏貓屍及店家摔貓過程等影像，單憑目擊者指控，要依蓄意虐死動物罪論處，有其困難度。

(中時 )