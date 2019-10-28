天主教育化民族舞蹈團，26日在瑞芳天主堂舉行「育化舞拾–50周年慶祝活動」。（新北市瑞芳區公所提供）

天主教育化民族舞蹈團，26日在瑞芳天主堂舉行「育化舞拾–50周年慶祝活動」。（新北市瑞芳區公所提供）

天主教育化民族舞蹈團，26日在瑞芳天主堂舉行「育化舞拾–50周年慶祝活動」。（新北市瑞芳區公所提供）

走過半世紀、成立於1969年的天主教育化民族舞蹈團，26日在瑞芳天主堂舉行「育化舞拾–50周年慶祝活動」。為感念創辦人戴立林神父當初設立育化舞蹈團，長期在偏鄉扎根藝術教育，當天老中青3代團員，都將重拾舞衣登台表演，新北市瑞芳區公所也熱情協辦參與，祝育化民族舞蹈團50歲生日快樂！

比利時神父戴立林29歲到台灣，36歲奉派到瑞芳金瓜石和九份地區傳教，先後創辦幼稚園、舞蹈團，協助孩子透過舞蹈建立自信與歡樂，也陪伴瑞芳逾1000個家庭的小朋友健康成長。2005年他因肺癌病逝，享壽73歲，如今長眠於桃園大溪方濟會墓園，他把一生最精華的歲月全都奉獻給瑞芳。

戴立林文化藝術基金會董事長蘇維文表示，自己5歲就加入育化民族舞蹈團，還記得當年神父排除萬難，帶領著小朋友出國表演，讓他們成為台灣第一個到歐洲表演的兒童舞蹈團。當年歐洲民眾對台灣這塊土地仍十分陌生，他們在比利時首演後，佳評如潮，從原本出國前只安排2場演出機會，追加至50場。

現場小朋友穿上中華民俗傳統舞蹈的舞衣，搭配濃濃的東方文化色彩的音樂，精采絕倫的舞姿獲得熱烈回響。

50年來，育化民族舞蹈團從歐洲出發，至今出訪過比利時、荷蘭、英法德、義大利及南非等25個國家、150個城市表演，演出逾600場，在全球五大洲都留下曼妙舞姿，還曾五度蒙教宗若望保祿二世召見，1989年受史瓦濟蘭國王華提三世邀請在王宮表演，堪稱最佳外交大使。

蘇維文指出，在過去半個世紀裡，育化培育出1000多名小花成員，所謂的「小花」是翻譯自育化的英文團名「The Litte Flowers of Taiwan」，用「小花」暱稱每1位成員。當年每1位「小花」年紀小小就可以跟隨神父出國「拚外交」，讓他們登上國際舞台表演，不僅豐富了小花的童年，也開啟了他們的視野。

50年過去了，當年的小花如今都長成大花，散佈在全台或世界各地；在育化50周年當天，將號召「小花回娘家」，團員近期也展開「超級任務」，尋找失散多年的小花成員，盼能召喚歷屆小花、家長、老師及幫助過育化的恩人朋友，一起回來團聚，期待這天數百小花集結，組合成花團錦簇的育化大花園。

除了號召「小花回娘家」，今年活動3大特色之一，將展出「育化串串回憶-文物展」，不管是在梵蒂岡教宗前獻舞的照片、舞衣，還是總統召見及官方頒發的獎狀、獎牌，都將呈現在國人眼前，藉由這些珍藏的懷舊古物，保留傳承戴神父的精神，育化如何靠著舞蹈與音樂深入人群，感動人心。

今年另一大亮點，特別邀請育化第1屆的舞蹈老師，高齡73歲的謝惠蓉老師重拾舞鞭，帶領不同世代的小花成員上台表演，帶來精彩的中華文化特色舞蹈，日前成員緊鑼密鼓加緊彩排，隨著老師口令與音樂節拍練舞，在育化舞蹈團及巡迴世界各地表演的回憶，頓時湧上心頭，勾勒出許多彌足珍貴的畫面。

過去因為有戴神父，讓偏鄉兒童也有機會出國，拓展視野，在神父離世後，育化小花與志工化悲憤為力量，成立「戴立林文化藝術基金會」，持續推動「瑞芳育化舞蹈團夏令營」，延續神父照顧瑞芳地區原住民及兒童的心願。舞蹈團不定期走訪全台醫院、安養院及學校，進行愛心慈善表演，藉由舞蹈帶來歡樂，幫助需要更多幫助的人，同時也提供一個舞台，讓弱勢族群兒童繼續發光發熱!

(中時 )