聶遠、吳謹言主演的《皓鑭傳》將在八大第1台播出，繼《延禧攻略》之後再度和聶遠合作，吳謹言透露兩人對戲時很熟悉彼此，同時也是很好的朋友，「他在片場很照顧我，而且一起溝通也比較自然。」聶遠在螢幕前給粉絲們的印象多是沉著穩重，吳謹言小小爆料：「遠哥私下大部分時間也是很穩重的，但有時候也很幽默！」聶遠對於老搭檔則大方稱讚：「謹言是個很可愛也非常認真的演員。」當被問到會用哪一句成語形容吳謹言？聶遠豪爽笑說：「謹言是位很不錯的姑娘，一個成語肯定不夠啊！」

聶遠、吳謹言二度合作《皓鑭傳》默契佳。（八大）

兩人劇中既是結盟的夥伴，也互相欣賞心儀，其中有一場情節是聶遠得下水去撈李皓鑭(吳謹言飾)的玉佩，讓他特別難忘。他說:「當時好像是服裝沒穿對，然後就下了兩次水，因為冬天水好冷，印象很深！」雖然常在戲裡細膩的表達情感，動人情話更融化粉絲少女心，但聶遠自嘲私下是實際的行動派，不能算是浪漫的人，「可能就很實在，就想買什麼就買，喜歡什麼就送一點這樣的。」

聶遠在《皓鑭傳》飾演重情重義、足智多謀的呂不韋。（八大）

聶遠在《皓鑭傳》裡飾演重情重義、足智多謀的呂不韋，聊到角色性格時，他說:「其實演的時候，會覺得呂不韋是一個層次很多的人物，他有很深情的一面，也有很睿智的一面，但同時作為商人，他又有很重的功利心。」聶遠分享詮釋呂不韋一角最有挑戰性的地方在於：「這些層次可能都要表現出來，但同時又要把握每一個分寸，哪一個都不能多，也不能少，因為少了人物不豐滿，多了可能又會喧賓奪主。」

聶遠在《皓鑭傳》飾演呂不韋。（八大）

而為了更貼近擁有智謀和野心的呂不韋，聶遠透露他會提前跟導演、以及對戲的演員做交流，「大家一起聊一下對人物的感覺，我自己也會去做一些功課，比如說看看這個人物的傳記，或者講述型的紀錄片之類的。」藉此幫助融入角色之中。

(中時 )