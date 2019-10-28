金馬執委會今（28）日公布第56屆金馬獎頒獎典禮的「遞獎大使」，將由潛力新星徐鈞浩、王可元、陳品兒擔任。同時也公布金馬貴賓禮品，與金馬獎最重要的兩場晚宴：入圍及惜別酒會，將分別由文華東方酒店及君悅酒店掌廚，並且特邀鼎泰豐現場製作黃金十八摺小籠包，款待每一位貴賓。

從第54屆金馬獎開始，頒獎典禮就有規劃潛力新星組成遞獎大使，短短兩年，擔任過遞獎大使的劉冠廷、范少勳就分別以本屆最佳男配角、最佳新演員入圍者的身分回娘家。今年的遞獎大使由徐鈞浩、王可元、陳品兒接棒擔任。

王可元（左）、徐鈞浩（右）。（圖／金馬執委會提供）

徐鈞浩曾參與植劇場《天黑請閉眼》、網路劇《HIStory3－圈套》而獲得愈來愈多注意，近期也將有電影角色跟大家見面；王可元在電視劇《我們與惡的距離》嶄露頭角，並以短片《情色小說》入圍台北電影獎新人獎，在今年入圍金馬獎最佳劇情長片的《返校》、《陽光普照》也都能看見他的演出。唯一的女大使陳品兒則是「本土一哥」陳昭榮的女兒，剛出道便參與多部戲劇演出，是備受看好的新生代女演員。三位遞獎大使特別與時尚雜誌合作，拍攝一系列遞獎大使形象宣傳照，提前感受金馬獎的隆重氣氛。

(中時電子報)