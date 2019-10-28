八三夭下個月將二度攻蛋，舉辦「想見你 想見你 想見你」演唱會，如火如荼籌備演唱會之餘，他們近來陸續推出新曲，繼日前與A-Lin對唱〈來互相傷害〉，新歌〈不搖滾〉再邀雙人組合「房東的貓」共同創作、演唱，並搭配「成長」主題，兩組人馬前往三峽北大高中拍MV，打造不同以往的感性氛圍。

〈不搖滾〉由八三夭主唱阿璞作曲，與「房東的貓」跨海完成歌詞，MV選在校園拍攝，外景當天氣溫超過30度，一群人頂著烈日在學校校舍頂樓辛苦取景，八三夭苦笑說：「比起早起沒睡飽，更擔心拍到衣服上面流汗結出的鹽塊。」

八三夭新歌邀房東的貓合作。（JUSTLIVE 就是現場提供）

拍攝收工後，大伙兒約吃麻辣鍋，八三夭趁機祭出挑戰書，想讓「房東的貓」團員感受一下台灣獨特的麻辣鍋底，沒想到「房東的貓」兩位成員從小練就品辣本領，完全不動聲色，反而八三夭吃到揮汗如雨、全軍敗陣，吉他手劉逼自嘲：「我們這樣真的是『不搖滾』了。」

(中時 )