中日聯合民調顯示，中國人對日本的印象持續改善，有45.9%的受訪者對日本的印象良好，這是2005年有這項調查以來最高的一次。相對的，日本人對大陸的印象僅稍有改善，對大陸「印象差」的日本人達84.7％，仍占8成以上，「印象好」的僅15%。

日本言論NPO網站28日公布一項日中兩國人民對彼此印象的民調，結果顯示，大陸國民對日本印象今年也持續改善。對日本「印象差」的中國人占比在日本政府將釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）國有化時達到最高峰，約92.8%，後來稍有改善，自2013年起，對日本印象差的人持續減少，這次改善到將近一半的52.7%。

日本人對大陸印象好的理由最多的是「觀光客增加，透過民間交流感覺中國人變親近了」，占40％。中國人對日本印象好的理由最多的則是，「日本經濟發展，國民生活水準也高」，占53.1％，其次是「環境美、自然風光明媚、溫泉等觀光景點多」、「日本產品品質高」、「日本人有禮貎、重禮節」等。

日本人對大陸印象差的最大理由是「侵犯釣魚台列嶼周邊」，其次是「共產黨一黨獨裁的政治體制」。中國人對日本印象壤的理由有「沒有好好地謝罪、反省過去侵略的歷史」以及「釣魚台國有化」。

針對中日關係的現狀，有34.3%的中國人認為「良好」，較去年增加了4%。有35.6%的中國人認為「差」，但較去年減少了10%，這也是時隔8年低於4成。日本人則相反，認為中日關係差的日本人反而增加，有44.8%的日本人認為中日關係差，去年為39%。

針對這1年來中日關係的變化，兩國人民大多認為，「沒什麼特別的變化」，各占半數左右。認為兩國關係變差的日本人有增加，占全體的31.8%，中國人則較去年微減。

此外，日本人對未來的中日關係看法較悲觀，認為關係會變差的占25.8%，較去年增加8%。中國人認為今後會變好的占4成，與日本人相比較為樂觀。

日本言論NPO與中國國際出版集團自2005年中日關係處於嚴重惡化的情況下，開始針對兩國人民做這項民意調查，目的是要促進兩國人民的互相理解與認識，今年是第15次。

今年9月，日本方面以全日本18歲以上的男女為對象，大陸方面則在北京、上海、廣州、成都、瀋陽、武漢、南京、西安、青島、鄭州10個都市的18歳以上男女為対象進行的調査。

(中時電子報)