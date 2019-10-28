Grace分享搭機到海外過節。（圖／翻攝自Out Of Control 媽咪Grace臉書）

阿翔今年6月被周刊爆出車吻謝忻風波，阿翔老婆Grace後來選擇原諒，阿翔復工後也強調現在一切以老婆、家人為重，跟謝忻徹底斷聯。Grace今(28日)發文透露到澳門過結婚8周年紀念日，她坦言心情跟往年大不同，最近也常問自己生活怎麼會失控？最後只好自問自答說：「然而，人生很多事是不會有答案的，放過自己吧！雖然，談何容易⋯」。

阿翔和謝忻4個月前爆出緋聞，兩人被公司停工幾個月後，最近各自復出，阿祥出面時表示：「家人、家庭、老婆就是我的所有，就是我的全世界」，未來的人生都以「深愛的老婆」為主，跟謝忻已經沒有聯絡必要。而Grace稍早在臉書分享臨時買了機票搭飛機，「為了某個極特別的節日」，被推測應是為了11月的8周年結婚紀念日提前到海外度假。

Grace更說：「不得承認，很遺憾的⋯這回⋯和以往的心情，確實⋯很不同⋯最近最常問自己的，就是，到底為什麼會讓日子過到失控的邊兒上去啊？！」，她左思右想，決定放過自己，繼續堅強走下去，最後強調：「愈難過的時候，愈要記得微笑」。

對此，有網友說：「適時的旅行放鬆，都是很好的良藥，加油！」，Grace回應：「覺得幾天都不夠。好貪心」，另有人說：「妳只要好好把握你們在一起的時間，慢慢的會到你們最想要的時光，自己的未來自己掌控喔，加油。」，Grace則表示：「每段婚姻都有它的課題。我修行看看。呵」。

(中時電子報)