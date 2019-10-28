教育部課審委員、靜宜大學學生林致宇今天被台北地檢署依恐嚇公眾罪起訴，他還能保有課審委員職務嗎？教育部表示，依規定課審會學生代表委員受聘任時應具有學生身分或離校未滿1年，並無規範其他資格條件。因此目前無法解除林致宇課審委員職務。

教育部說，林致宇是課審會普高分組審議會學生代表委員，他的聘期自105年11月25日至109年11月24日，目前任期未滿。

(中時 )