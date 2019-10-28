林致宇被起訴 教育部：無法解除其課審委員職務 20:482019/10/28 中時 林志成 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 教育部召開課審大會。（教育部提供／林志成台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 教育部課審委員、靜宜大學學生林致宇今天被台北地檢署依恐嚇公眾罪起訴，他還能保有課審委員職務嗎？教育部表示，依規定課審會學生代表委員受聘任時應具有學生身分或離校未滿1年，並無規範其他資格條件。因此目前無法解除林致宇課審委員職務。 教育部說，林致宇是課審會普高分組審議會學生代表委員，他的聘期自105年11月25日至109年11月24日，目前任期未滿。 (中時 ) #林致宇 #起訴 #教育部 #課審委員 也許您會感興趣 推薦閱讀 立委不願碰性別議題 跨虹者反對同志教育 11:262019/10/24 生活 馬國官員來台研習 教部希望雙方合作華語教學 11:592019/10/24 生活 南榮科大停辦 校方融資8千萬還欠薪 15:062019/10/25 生活 就讀語言學校 難適用教育扣除額 19:182019/10/25 生活 立委辦公室前主任被控性侵女志工起訴 17:512019/10/25 社會 疑妻出軌 醋男鋁棒狠打頭部險奪命 20:052019/10/26 社會 提升偏鄉校營養午餐品質 教部推嘉義縣模式 10:532019/10/27 生活 寄血衣給香港經貿處 課審委員林致宇起訴 10:552019/10/28 社會 蔡「論文門」又爆新爭議 疑涉自我抄襲 12:132019/10/28 生活 老婦問題很多 超商店員怒 雙方互嗆都被起訴 17:472019/10/28 社會 生活熱門新聞 好市多羊肉爐秒殺 結帳才發現悲劇 - 生活 余苑綺愛吃蔬果仍腸癌？醫曝罹癌主因 - 生活 下載後刪不了！這些地雷App千萬別點 - 生活 找到了！「一條線比基尼」真面目曝 - 生活 明起變天降溫6度 北台灣連雨6天 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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