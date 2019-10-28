金瑞契新書談美中關係

美國前眾議院議長金瑞契(Newt Gingrich)最近在其出版新書中分析中俄結盟對大陸攻台的影響，他認為，美國介入保衛台灣的行動必然會與中共發生衝突，美國雖然會獲勝，但要付出很大代價。不過如果中共獲得俄羅斯空軍的協助進攻台灣，美國的財力消耗與人員犧牲會更大，獲勝的機會將變得很小。

金瑞契在最近出版《川普Vs.中國：正視美國最大的威脅》一書中指出，中共急速現代化，經濟、軍事和世界影響迅速擴大，從毛澤東時期的落後狀態成為一個真正的世界強國，對美國構成多方面的威脅。他在接受福斯新聞訪問時表示，如果中共同俄羅斯結盟，他們會對美國以及全球安全構成嚴重威脅。美國將因此面臨重大困境：「假如中國決定明天入侵台灣，美國怎麼辦？」

美國前眾議院議長紐特．金瑞契近期出版新作《川普Vs.中國：正視美國最大的威脅》，討論現階段與未來的美中關係。（圖／美聯社）

《英國廣播公司》(BBC)報導指出，中俄目前都受到來自美國的經濟壓力，俄是因為2014年兼併克里米亞以及在2016年被指干預美國選舉到受到美國制裁。今年一月，美國國家情報總監柯茨(Dan Coats)說，中俄親密程度達到了1950年代中期以來的最高水準。今年6月，習近平訪俄時稱雙方關係是「新時期全面戰略協作夥伴關係」，同時稱俄總統普丁是「最好的知心朋友」。

金瑞契最近曾發表評論時曾說，中共不僅在軍事與武器方面取得顯著進展，而且在很大程度上控制了南海。因此任何軍事介入保衛台灣的行動都會被看作是對中國大陸的攻擊。一旦美中兩個超級大國發生激烈衝突，美國還是會在這場衝突中勝出，但要付出很大代價。但是，如果中共在俄羅斯空軍力量的幫助下進攻台灣，對美國會更加困難，人員犧牲和財力消耗會更大，美國獲勝的機會也小得多。

金瑞契說，美國現在不僅要關注在某個地區同中共可能發生衝突的問題，而且要決定是否希望冒險同中俄聯盟對抗。如果中俄戰略結盟成真，美國就要徹底改變其國家安全計畫和戰略。

不過金瑞契也表示，中俄結盟或許是出於雙方的短期需要，但其聯合的基礎是雙方同美國和西方的利益衝突和對立。《外交家》雜誌上周曾分析稱，最近俄羅斯決定幫助中共建立早期導彈預警系統，這是兩國戰略聯合得到進一步促進的證明。

10月初普丁透露，莫斯科正幫助中共建造導彈預警系統，而目前世界上只有俄美兩國有此類系統。俄媒報導說，中俄已簽署了價值約6千萬美元的合同用於開發共軍早期預警系統網路的軟體，而硬體方面，中共目前已經擁有俄羅斯先進的S-400防空導彈系統。俄新研發的S-500防空導彈系統一旦投入使用，中共也很可能會購置用以建立一體化導彈防禦體系。

不過《新聞週刊》北京分社社長劉美遠最近撰文表示，他認為中俄結盟威脅被誇大了，歷史上大國結盟都不會持久，現在中俄接近的主要原因是中俄兩國同川普政府之間的緊張、不確定和潛在的敵對關係。

(中時電子報)