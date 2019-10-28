「5566」孫協志、王仁甫及許孟哲，繼年初首度攻蛋、7月睽違16年赴新加坡舉行萬人演唱會，28日再宣布好消息，將於明年3月7日南下高雄巨蛋開唱，是他們出道17年第一次在高雄舉辦大型演唱會，為此特別規劃一台大型貨櫃車，今記者會後隨即出發一路往南宣傳；聊起票房壓力，孫協志說：「我們會盡力而為，一切順利就好。」透露5566預計年底推出新歌。

除了小刀仍是固定嘉賓，5566已邀其他人助陣高雄場，孫協志故作神秘地說：「應該會是大家覺得很驚喜的。」王仁甫在台北場大跳女兒喜愛的韓團BTS兩倍速舞蹈，他當時喘到不行，好奇首度南征會否再次挑戰？王仁甫笑回：「BTS要去當兵了，我再問一下女兒最近喜歡誰。」許孟哲突發奇想拱他在台上擲骰子，擲到幾點就跳幾倍速，王仁甫為了催票，苦笑直呼：「好主意！」

他們日前在新加坡演出，感嘆許孟哲近年變帥許多，孫協志直誇：「早在剛成團，我就跟大家說許孟哲是潛力股。」王仁甫也開玩笑地說：「（許孟哲）一直被我們拖累。」至於孫協志和夏宇童戀情進度？他低調表示：「一切都好謝謝大家關心。」Since 5566演唱會門票11月2日於拓元售票系統開賣。

5566今辦記者會宣布南征高雄巨蛋。（華貴娛樂提供）

(中時 )