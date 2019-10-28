民進黨台北市議員高嘉瑜，喜歡在網路社群媒體上PO照片，今天又有最新力作與鵝合照，本來上一張還是網美照，下一張卻因為鵝突然間「攻擊」，讓高嘉瑜瞬間被嚇到臉都扭曲歪掉了，網友看了這表情笑翻，吐槽說「表情太有戲，跪求做成競選海報」。
高嘉瑜表示，大湖公園的野生鵝真是一大特色，完全不怕人。她說自己本來想美美合照，沒想到鵝卻開始啄她的身體，「嚇得我花容失色，不過還好完全不會痛」。
高嘉瑜「被鵝啄」導致她臉部表情一瞬間扭曲的照片曝光後，許多網友看了卻是笑翻，「這表情很有戲哦！」、「港湖女神慘遭鵝戲？！」、「看到這表情很想問，要不要一起當諧星，帶給人們歡樂」、「又可以做表情包了」、「下次競選海報用這張」、「幫妳改一下，婆婆媽媽愛用的長輩圖」、「第二張照片比較美！😂」、「鵝很兇的，我有被鵝追的回憶」、「鵝打招呼就是這樣～」。
(中時電子報)
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