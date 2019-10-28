五月天近日在上海一連舉辦六場「2019 Just Rock It “藍 | BLUE」演唱會，繼第二場周杰倫（周董）亮相引發話題，27日再度迎來天王級嘉賓王力宏，雙方合唱〈在梅邊〉、〈乾杯〉，王力宏趁機抱怨阿信之前答應幫自己寫歌，沒想到卻先替周董做了〈說好不哭〉，眼看今年只剩2個月，王力宏自我安慰地說：「如果等不到的話，只能〈說好不哭〉！」

王力宏6月台北演唱會曾邀阿信擔任嘉賓，這回禮尚往來，王力宏前一天才在青島舉辦自己的演唱會，隔天就飛往上海助陣五月天。王力宏昨晚當著滿場3萬名觀眾面前，打趣「質問」阿信：「記不記得那天我們答應歌迷，我們很快就會有新歌，那天說了，但等了、等了，等來了〈說好不哭〉！」

阿信隨後笑喊抱歉，王力宏又問：「我們的約定還在嗎？」阿信趕緊回話：「看今年能不能趕出來一首。」算算只剩下2個月，王力宏搔搔頭地說：「有點趕啊！可以嗎？這麼多的見證人。」擔心自己又跳票的阿信示弱說：「如果真的沒有趕出來呢？」王力宏苦笑回：「那就…我們就先〈說好不哭〉！」幽默狂幫周杰倫打歌，不僅讓全場歌迷笑翻，雙方多年的好交情也不言而喻。

王力宏（左3）昨晚助陣五月天上海演唱會。（相信音樂提供）

(中時 )