捷運綠線維修廠遷至滲眉埤，議員舒翠玲質疑滲眉埤遭宇鴻科技焚化廠偷排強酸鹼廢水嚴重汙染，環保局卻要斥資逾2億元幫清運整治，得標廠商更球員兼裁判，相較RCA業者自清數年仍未過關，痛斥是只准州官放火不許百姓點燈。

環保局強調滲眉埤汙染改善採公開招標由亞太環境科技得標，農地改善監督則是傑美公司得標，絕無球員兼裁判。而RCA地下水汙染源是三氯乙烯及四氯乙烯屬化學物質，改善後也非作公益使用，滲眉埤則是本來就存在地球的重金屬，只能稀釋不會消失，兩者整治工法不同，不能同一而論。

舒翠玲說，宇鴻科技焚化廠偷排強酸鹼廢水汙染滲眉埤，2015年相繼被市府勒令停工、被桃園地檢署起訴，但桃園市府卻要將捷運綠線維修廠由G13A站遷至滲眉埤，宇鴻清運費就要8千萬、滲眉埤整治更高達1.22億，得標廠商亞太環境科技公司卻從2016年就負責桃園市土壤汙染調查與改善工作，質疑球員兼裁判，擔憂改善品質。

舒翠玲也指出，滲眉埤已無水，但底泥受重金屬汙染超標40倍，天降甘霖汙染源恐順著原有灌排系統汙染農田跟南崁溪，強調環保局將採耕犁法整治，綠捷開挖土方正好可以來換土，省下綠捷土方清運和滲眉埤購土經費，她更指出，滲眉埤同是私人汙染，市府卻幫忙花大錢整治，解除列管後幫忙土地變更，反問：「RCA是不是也可以幫忙編經費整治後變更地目？」綠營議員郭麗華也感嘆滲眉埤汙染就連周遭土地也無法倖免，憂心市民買單。

環保局長呂理德強調，重金屬螯合於土壤孔隙，不易被水溶出，且下游並無農田引灌，民眾可安心，他也澄清，明年10月底前要完成整治交地，綠線採分段開挖，工程期程無法配合，至於8千萬清運費已移送行政執行署桃園分署強制執行，整治經費則來自業者提撥的土壤汙染地下基金，未來也會向廠商求償。

(中時 )