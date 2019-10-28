台中首創共享商務空間的「星客匯」以共享商務服務為出發，匯集各廠商資源，28日起一連四天將以博覽會型式進駐都會辦公大樓中進行展覽，讓大家在上下班休息時間就能逛展，也呼應共享商務的便利性及經濟效益。

位於台中南區最高商辦大樓「大安國王」21樓「星客匯」擁有105坪大空間，以「平行整合、垂直共享」概念，同時引進外部合作單位，包括新創團體、社企及創投等，孵化新創團隊解決企業難題。星客匯不僅擁有商務會議設備與舒適環境，還提供美味餐點、甜點與咖啡。

而「星客匯」除共享商務空間，共享餐廳嚴選通過HACCP衛生評鑑認證中央廚房健康美食，菜色營養豐富，天天更換菜單，每日均有專車、專人配送午餐，自七月營運以來，其共享餐廳，已成為辦公大樓內員工午餐另一選擇，在本棟大樓上班擔任業助的林小姐說：「每到中午就是她最困擾的時刻，當詢問業務們午餐要吃什麼，就要花費一個小時以上的時間，現在有星客匯共享餐廳，直接省掉許多時間，也可以吃到營養好吃的午餐，真是太棒了！」

執行長陳寬翰說，「星客匯」與其他商務空間的差異，在提供額外的加值服務，除基本共享空間外，貼心提供共享餐廳、空間預約、新創講座、法律、會計及專屬小祕書等服務，滿足多元商務客的需求。不定期邀請各領域專家舉辦交流講座，提供諮詢服務，創造更多元的服務和市場區隔。

本次舉辦博覽會主要希望更多的企業及員工，能進一步了解「星客匯」的服務，且為體貼上班族平日時間有限，直接利用一樓大廳的公共空間設展，讓大家在上下班休息時間就能逛展，不僅展出內容豐富，還推出許多限定的超優惠活動。

(中時 )