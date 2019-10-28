2019中國國際信息通信展覽會將於10月31日舉辦，屆時，大陸工信部與三大電信業者包括中國電信、中國移動、中國聯通將舉行5G商用啟動儀式，大陸將於11月1日正式邁入5G商用時代。

根據這次會展議程，5G啟動儀式約在上午9時30分左右進行，啟用儀式過後，各地通訊管理局和三大電信業者將陸續跟進，在各地展開啟用典禮。

今年6月初，工信部就向三大電信業者發放5G牌照，三大電信業者則分別於8月推出5G免費體驗方案，9月開放方案預約；目前，三家累計用戶已超過千萬。

方案預約後，用戶可以優惠價格購買5G新機，最多優惠達600元，另外，還可根據網齡享受不同折扣，以中國移動來說，就推出前6個月，網齡5年及以上7折，5年以下8折的方案；中國電信和中國聯通更將7折門檻降到了3年。

不過，雖然5G方案推出相當早，但是三大電信都沒有提出具體資費，對此，中國移動集團公司市場經營部副總經理許錫明9月僅表示，中國移動已經做好5G商用準備，將於10月份正式發布5G套餐，包括基礎套餐、CPE套餐和高價值用戶升級方案等。業者對於資費細節並未說明。

根據9月公布的數據顯示，截至今年前9個月，大陸手機市場總出貨量為2.87億支，比去年同期下降5.7％，其中，2G 手機1194.6 萬支、3G 手機5.8 萬支、4G 手機2.75 億支，5G 手機78.7 萬支；數據也顯示，大多數的民眾仍以4G手機為主。

對此，電信業分析師付亮指出，由於前期營運成本投入巨大，電信業者也面臨盈利壓力，因此，5G方案前期價格相對較貴，真正會升級5G方案的用戶可能低於預期。

(旺報 )