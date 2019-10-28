世上苦人多？是奧客太多。一名女子在臉書社團裡抱怨，自己在好市多買的雞肉拿出來退冰後，竟然臭臭黏黏，因此PO文詢問這樣正常嗎？想拿去退貨，沒想到，有其他眼尖網友發現，保存期限早已超過6天，但原PO竟然強辯過期還是可以吃，甚至酸網友命好，稱自己是甘苦人，這讓大批網友怒轟，「太不上道」！

這名原PO在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》發文，原本是要抱怨雞肉變質，沒想到意外遭網友抓包，雞肉根本已經過期，事後，原PO還強辯，同時酸了其他網友，「過期沒壞還是可以吃，是原本食物就壞了，你們命真好，我是甘苦人」。

原PO雖然事後坦承，確實是10天前買的沒錯，但過期不代表會壞掉，因此已經拿去退換貨了，而面對其他網友的勸導，她竟回答，「謝謝你的指教下次我記得送給你不會拿去退貨」。

這名自稱甘苦人的女網友最後還是把過期的雞肉拿去退貨。（摘自臉書社團《爆怨公社》）

過期食物就是有變質風險存在。（摘自臉書社團《爆怨公社》）

這名女網友不但把過期雞肉拿去退貨，下次還想把過期雞肉送人。（摘自臉書社團《爆怨公社》）

這名女子離譜的行徑遭到網友砲轟，事後她也趕緊刪文滅火，但對話早已被其他人截圖下來放上《爆怨公社》，不少人紛紛勸好市多，好市多的退貨機制真的要改一下，食品退貨機制要改成未過期的商品才能退貨。

(中時電子報)