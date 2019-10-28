2020總統立委大選倒數75天，立委陳明文力拚連任，28日在中埔鄉農會舉行和總統蔡英文聯合幹部授證儀式後，山區10鄉鎮授證拼圖已全數完成，海區八鄉鎮授證拼圖已全數完成，「英明選擇拚勝選團隊」正式成軍，唯一目標是「2020台灣要贏、嘉義要贏！」

授證儀式今天在中埔鄉舉行，中埔鄉長李碧菁擔任中埔鄉後援會會長，其他鄉鎮市後援會長，分別為番路鄉林清根鄉長、竹崎鄉曾亮哲鄉長、梅山鄉林俊謀鄉長、新港鄉林茂盛鄉長、大林鎮黃貞瑜縣農會總幹事、民雄鄉何嘉恒鄉長、阿里山鄉林清良主席、大埔鄉吳明勳鄉長、溪口鄉孫維聰鄉長擔任。

陳明文表示，中國的勢力已介入，並滲透台灣社會各階層，透過親中媒體、網軍入侵，傳播「假消息」造成社會混亂，我們必須了解中國的力量真的很大，所以2020台灣要贏，我們一定要團結。

陳明文競選總部幹部名單，主任委員由議長張明達擔任，榮譽主任委員縣長翁章梁、副主任委員包括新港奉天宮何達煌董事長、黃志鴻牧師、嘉義縣農會邱耀瑞理事長、梅山玉虛宮陳良清董事長、嘉義縣警友會曾秋猛理事長、李鴻坤董事長、小英之友會薛誠晃顧問。另外，總督導是行政院顧問蔡炳坤，總幹事嘉義縣農會總幹事黃貞瑜及婦女後援會榮譽會長黃瓊賢。

(中時 )