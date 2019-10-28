今年度最別出心裁的必看爆笑喜劇《神機有毛病》（Jexi），即將在11月15日於台灣瘋狂上映。本片由《醉後大丈夫》（The Hangover）、《阿姐萬萬醉》（Bad Moms）編導雙人組強盧卡斯（Jon Lucas）、史考特摩爾（Scott Moore）再度聯手合作，並由喜劇界炙手可熱的新生代男星亞當迪凡（Adam Devine）領銜主演。劇情描述一位重度手機成癮的宅男，某日被迫更換一支全新手機，竟被手機內建的智能助理給制約，為他的生活帶來不可預料的轉變。尤其片中老是唱反調的人工智能助理「潔西」，導演透露其原型來自一款導航應用程式，只不過那款程式可是十分惱人，就連導演都翻白眼直呼：「態度真的很酸！」

由亞當迪凡領銜主演的《神機有毛病》，描述一位重度依賴手機的宅男，生活大小事完全仰賴手機中的人工智能協助。某日，他被迫換了一支全新手機，不過新手機內建的人工智能助理「潔西」，竟然是個嚴重的瑕疵品，不僅天天跟男主角唱反調，最後還因此愛上男主角。面對男主角與心儀女性墜入情網，潔西決定要掀起一場「人機大戰」，男主角的科技惡夢也因此展開。有趣的是，這支手機不但掌控男主角所有的帳號資訊，更像公主病般傲嬌，甚至還會漫罵對方，因此跟男主角惹出不少捧腹笑料。

《神機有毛病》手機人工智能助理，在片中竟然跟亞當迪凡唱反調，甚至還愛上他，引發網友熱議。（圖／采昌國際多媒體提供）

導演之一的史考特摩爾，肯定男主角亞當迪凡將角色詮釋得活靈活現：「亞當的演技超讚，他既搞笑又有戲劇效果。他可以是討喜的一般人，還在摸索人生方向，也不會讓人嫌惡！這個角色非他莫屬！」尤其本片預告一釋出，也引發網友們的熱烈共鳴，紛紛留言討論：「簡直是搞笑版的《雲端情人》加《鷹眼》！」「好傲嬌的妹子機，不過還蠻可愛的！」也有網友直呼頭皮發麻：「我們的AI會變成這樣嗎？好恐怖！」「是我絕對不要這種手機，太恐怖了！」

導演想要拍攝《神機有毛病》的初衷，其實源於他們曾使用過的一款吵死人的熱門導航應用程式。導演之一的強盧卡斯表示：「我們聊到位智（Waze）要你在大馬路上更換線道時，真的是讓人很抓狂。它會不斷重複『往左』、『往左』，一副認定你過不去的樣子。」也因此，「要不要讓人工智慧憑感覺使壞，對你出招？」成為本片的誕生靈感。導演也將這場導航戲順勢放進片中，讓男主角被兇巴巴的人工助理不斷使喚，保證要讓觀眾捧腹大笑！

《神機有毛病》電影預告 全球最賤手機登場！

這部由《醉後大丈夫》、《阿姐萬萬醉》編導雙人組最新打造的《神機有毛病》，即將在11月15日於台灣爆笑上映。本片劇情描述菲爾（亞當迪凡飾演）是個重度依賴手機的宅男，生活大小事完全仰賴手機中的人工智能協助。某天，菲爾不小心摔壞了原本的手機，於是被迫換了一台全新的手機。只不過，新手機內建的人工智能「潔西」（蘿絲拜恩配音），似乎是個嚴重的瑕疵品，不但天天跟菲爾唱反調，甚至自作主張幫他向心儀對象凱特（亞利珊卓希普飾演）告白，讓他被誤會是變態跟蹤狂，以各種出糗慘烈收場。不過在一連串誤打誤撞當中，菲爾的生活也產生微妙變化…。他甚至在潔西的協助當中，成功與凱特墜入情網。怎料，因此慘遭冷落的潔西，竟開始忌妒起凱特，於是決定用自己在網路世界的力量，讓自己在這場「人機三角戀」中取得絕對優勢。

(中時電子報)