本次修繕範圍為草屯鎮博愛路(台14線17k＋160至19k＋190)。（張晉銘攝）

為了提供用路人更好的行車品質與安全，公路總局第二區養護工程處南投工務段今年爭取3,200萬元的經費，針對草屯鎮內的台63甲線和台14線等路面老舊區域進行修繕，工程已於日前完成，路面平整、煥然一新。

南投工務段指出，為維護草屯地區的路面平整度，每年皆有編列路面維護費用，並且針對道路使用情況與重要性，進行整體或部分區域修復，打造一個友善安全的行車環境，本次修復路段為草屯鎮新豐路(台63甲線0K至2K＋145右側)與博愛路(台14線17k＋160至19k＋190)，路面刨除更新工程已於近日完成。

南投工務段說，自來水公司預計2020年5月起，進行烏溪鳥嘴潭人工湖工程引水計畫，屆時將利用博愛路仁愛街口至中正路口(台14線18k＋400至21K＋600左側)進行幹管埋設工程，所以該段道路尚未進行修繕，以免路面換新之後又進行施工，造成民眾反感，工務段將待自來水工程結束，優先進行路面改善工程。

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