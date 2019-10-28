行政院決定再發400萬張夜市抵用券，國民黨立委賴士葆與陳宜民都說，很明顯是搬納稅人的錢換選票，砸錢來創造「繁榮的假象」；親民黨立委李鴻鈞因此認為，每到選舉時，政策都是如此短期、用砸錢的方式，將嚴重傷害財政紀律。

李鴻鈞認為，應建立「選舉財政紀律」的制度，否則，以台灣每4年就會有1次選舉、政府廣義的負債又逼近14兆元的情形下，如果每次選舉政策都是砸錢砸出來的，對整個財政是非常沈重的負擔，況且，政府所花的每一筆錢，都是納稅人的錢。

李鴻鈞說，若能建立「選舉財政紀律」制度，不管誰執政都得遵守，如此至少選舉可以維持公平性，同時也不會亂花納人的錢。

賴士葆則指出，政府稅收超收應還稅於民，而不是以「夜市抵用券」強迫全民到特定地點消費，而且還是拿納稅人民的錢，純粹只是讓有得花的民眾高興而已，說穿了很明顯是政策買票，其實，「羊毛最後還是出在羊身上。」

賴士葆與陳宜民都認為，看得出來選舉快到了，蔡政府是無所不用其極的砸錢創造「繁榮的假象」。

(工商 )