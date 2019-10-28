國民黨總統參選人韓國瑜提出新移民政策，其中讓新移民孕婦可以不用等6個月就能先納國民健保的政策，遭綠營曲解為「讓大陸人用台灣健保」，綠委林靜儀也批國民黨不認真，本來產檢就有補助；不過藍委林麗蟬也跑去林靜儀臉書嗆聲，產檢跟有醫療需求不同，這樣是在混肴視聽，請林靜儀以醫師救人的職業道德，以及重視人權的立場來看懷孕新移民納保這件事。

林靜儀質疑林麗蟬不認真，或是韓國瑜在亂講，中華民國國民還未取得健保身份的外國籍懷孕配偶，國民健康署早就已經提供產檢補助、重要篩檢補助，已經好幾年了；在台灣產檢是國民健康署提供產前檢查給付，不是健保給付，申報項目和規範都不同，「這個都搞不清楚怎麼提政見的啊中國國民黨。」

林靜儀PO文後，林麗蟬也在底下留言，她所提的政見是讓懷孕的新移民納入健保，不是爭取產檢。懷孕新移民能使用免費檢查是從馬政府開始的政策，到107年才享有和國人一模一樣的項目，但是當媽媽們檢查出問題時，沒有健保的他們，能怎麼辦？

她以一個陳情案為例，之前一位越南新移民朋友因在懷孕期間血崩，醫藥費用加起來要兩百多萬，丈夫付不出來，孩子沒有保住，最還男方訴請離婚，越南姊妹帶著畢生遺憾回去了。

林麗蟬質疑，懷孕新移民雖然享有十次免費檢查，但這對有治療需求的姊妹而言，有用嗎？目前國健暑提供的只有檢查與諮詢，都不是治療行為，就以這位越南姊妹為例，免費的檢查能救回孩子嗎？

林麗蟬強調，她很清楚產檢和健保不一樣，林靜儀具有醫療專業背景，一定也能理解健保對懷孕新移民的重要性。希望林靜儀能透過專業，並站在新移民的角度評論，不要混淆視聽、不要分化族群，單純以醫師救人的職業道德，以及重視人權的立場，來看懷孕新移民納保這件事，「我們的辦公室其實就在隔壁，往後若您對新移民政見有不瞭解的地方，歡迎敲門進來坐坐，我可以教您！」

(中時 )