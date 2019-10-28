行政院長蘇貞昌今天主持治安會報，法務部長蔡清祥說，本次選舉除金錢跟暴力外，應特別注意境外勢力及資金的介入，例如藉由在大陸以間接管道提供經費；設立空殼公司，虛偽交易挹助資金助選。

蘇揆今天聽取法務部「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉查察賄選工作報告」以及內政部警政署「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉治安維護整備工作報告」。針對法務部所提報告，蘇揆表示，利用金錢、暴力及假訊息影響選舉就是不公平競爭，以這種方式贏得選戰的候選人，只會讓社會痛苦、國家不能進步，尤其是來自境外的假訊息及資金，已涉及國家主權安全問題。

蘇揆指出，政府務必要提出辦法有效遏止賄選，言出必行、信賞必罰才有效果，重點不在刑度輕重，而是破案效率。政府有組織及公權力，應大力行使，依職權速辦，善盡職責做實事，不做虛工，最好的宣導就是破案、嚴辦、速審速決；最有效的方法就是讓嫌犯不敢心生犯意，也不敢心存僥倖。

行政院副院長陳其邁表示，根據「選罷法」，傳播意圖使人不當選的錯誤訊息屬公訴罪，因此檢察及治安機關應主動查察假訊息。同時也應積極查察賄選，速獎速懲，針對辦案技巧、速度跟證據的掌握等做滾動檢討，加快腳步，展現辦案決心。

法務部長蔡清祥說，本次選舉除金錢跟暴力外，應特別注意境外勢力及資金的介入，例如藉由在大陸以間接管道提供經費；設立空殼公司，虛偽交易溢助資金助選；透過地下匯兌，金援特定候選人競選；招待選民赴大陸等地旅遊，協助候選人綁樁；使用第三方支付賄款，轉入特定微信帳戶；藉由採購農產品方式，拉抬特定政黨；委託民調機構執行民調，影響國人選舉意願。

(中時 )