新北分署31日中午12時30分至下午1時，將在分署臉書粉絲專頁直播開箱，介紹51件查封的健身器材，新北分署今天表示，這不但是執行分署首度採直播開箱方式介紹要拍賣的動產，還特別由美女執行官盧秀虹進行開箱直播。

法務部行政執行署新北分署31日將首度以直播開箱方式介紹要拍賣的動產，直播主則是當年向法院聲請管收而使得商界名人孫道存馬上繳清新台幣1.2億元欠稅的行政執行官盧秀虹。

新北分署31日中午12時30分至下午1時，將在分署臉書粉絲專頁直播開箱，介紹51件查封的健身器材，新北分署今天表示，這不但是執行分署首度採直播開箱方式介紹要拍賣的動產，還特別由美女執行官盧秀虹進行開箱直播。

新北分署指出，新莊溫水游泳池李姓負責人因為積欠107年度綜合所得稅391萬元未繳，遭分署查封拍賣該游泳池內的健身器材，以拍定款項抵繳所欠稅款。

新北分署說，這批健身器材，包括跑步機、蹬腿訓練機、躺式腳踏車等等，狀況都相當良好，而且每1件都以不定底價的方式拍賣。

新北分署為了提高買氣，特別由承辦行政執行官、當年向法院聲請管收孫道存的執行官盧秀虹，與健身教練一起直播開箱，為大家示範操作及介紹這些健身器材，歡迎民眾觀看，正式拍賣日期則是今年11月5日下午2時30分，在新莊溫水游泳池（新北市新莊區新樹路34號）開賣。

(中時電子報)