行政院長蘇貞昌今天主持治安會報，有鑑於去年9合1選舉亂象，蘇揆重話提醒中選會，記取去年邊投票、邊開票教訓，務求選舉「安、順、穩」，勿重蹈覆轍。

蘇揆則指，本次2合1選舉較去年地方公職人員選舉增加1346處投開票所，全國共設置17232個投開票所，數量為近年最高，他再三叮嚀從準備選務工作開始，到投票開票過程務必要「安、順、穩」。中選會應記取去年大選「邊開票、邊投票」的教訓，詳實規劃投開票動線及標準作業流程並預留彈性時間，實地演練，勿重蹈覆轍。

蘇揆強調，選舉自由得來不易，是好幾代人的努力，人人才有選舉權利，請國人珍惜與支持。並請各相關部會研議選務改善精進作為，例如內政部警政署提出預防無人機干擾選舉的作法，但採購後的操作、狀況排除與治安介面相容等細節皆需面面俱到，與境外相關的海防、海巡，到境內相關人流、金流、暴力賄選和假訊息查證，以及從連署到投開票等選務工作，務必做好，不可掉以輕心。

針對選務安全，中選會主委李進勇表示，根據選務日程規劃，總統、副總統選舉連署登記，以及公投連署書的繳交等安全維護工作，在警方協助下目前皆順利進行。另外，明年選舉全國共設置17232個投開票所，各投開票所至少配置1到2位警衛人員，部分較複雜地區會增設警衛人員，請警方預先安排。

李進勇指出，明年1月初將開始進行印製選票作業，選票的印製、運送及保管均需提高警覺，不能有任何差錯，請警方全力支援各地選委會。另為應處投票日當天突發狀況，中央及各地選委會均將成立選務應變中心，設置辦法已報請行政院備查，請各部會依規定配合進駐協處。

內政部警政署長陳家欽表示，總統、副總統參(候)選人是分階段維安，未登記前由警政署保六總隊及相關警察局負責，正式成為候選人後，安全維護由國安局負責。立法委員參(候)選人安全則由各地區警察局負責，依候選人需求派遣隨扈。至候選人競選處所安全，包括候選人住居所、總部、服務處、後援會等，皆會加強巡邏，若受到破壞或其他違法行為，會立即偵辦並對外說明真相。

陳家欽進一步表示，為確保選票安全，避免選票外流或遭破壞，造成投票爭議，從印製、運送到存放，全程均派員加強保護。另為維護17232處投開票所安全，選舉當日全國警察總動員，各投開票所將派置1到2位警衛人員，並設機動處理小組處理突發事故；針對轄內重要投開票所，也將架設M-Police等即時影像傳輸設備，以利指揮並掌握全程治安狀況。

蘇揆表示，本次二合一選舉是層級最高的選務工作，務必重視安全第一，請相關單位本於專業，以最高規格綿密作業，滴水不漏；即刻開始積極整備，全力投入治安維護，掃蕩地下金融犯罪，打擊組織型幫派犯罪，從查緝金流、遏止人流，防制賄選暴力、境外假訊息及資金。

(中時 )