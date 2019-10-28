加拿大航空廣受旅客歡迎的豪華經濟商，官網限定價位稅32

國際上獲獎無數的加拿大航空，甫在今年9月於台灣正式成立分公司，分公司成立後首次參加台北國際旅展，大方祭出多項機票與加拿大旅遊行程優惠以饗旅客。最低11,500元起。旅展將與可樂旅遊、五福旅遊、旅天下，以及加拿大地接旅行社黃刀旅遊、歡樂旅遊合作，推出包括冬遊洛磯山脈、班夫小鎮以及黃刀鎮賞極光等物超所值的冬季主題旅遊。

加航全新限時優惠票價：台北飛往北美城市來回經濟艙最低NT$11,500起；尊享商務艙兩人同行每人僅需NT$70,000起（未稅）。廣受旅客歡迎的豪華經濟艙，官網限定價NT$32,100起（未稅），是為機會難得的最「加」之選！民眾可於台北國際旅展期間（2019年11月8-11日）至展區 J2101攤位，選購旅遊加拿大的最佳方案，還有機會將Fairmont Hotels ＆ Resorts頂級住宿二晚、飛越加拿大4D模擬飛行、冰川天空步道、硫磺山纜車門票，價值加幣500元旅遊套裝產品抵用券、以及各項精彩行程折扣金等等豐富獎品帶回家。

加拿大航空銷售策劃及效能管理董事總經理劉貴豪，針對加拿大航空的短、中、長期目標表示：「加拿大航空在台灣旅遊市場中愈受矚目，我們希望能讓台灣消費者在短期內能更加了解加拿大航空獨特魅力及產品競爭力。獲獎無數的加拿大航空除了可全平躺的尊享商務艙尊榮體驗外，我們引以自豪的豪華經濟艙更是值得大家體驗，客人不僅可以享有近尊享商務艙的優質服務，價格上也更具彈性與競爭力。」

劉貴豪表示，加航空在未來更會持續提供消費者獲獎無數的空中飛行體驗，也更加全面性地推廣加拿大精彩的天然景觀、四季適宜造訪的優質旅遊行程，讓台灣消費者感受到加拿大與眾不同之處。

加航台灣區總經理陳美至也針對最新商品動向提出：「加拿大航空與協力夥伴在這次國際旅展中推出相當多具有競爭性的產品套裝，除了2018年Skyscanner調查榮登2018國人熱門旅遊行程榜首黃刀鎮外，我們還將推出秋天賞楓、冬天滑雪、春夏健行、冬天魁北克嘉年華會與冰上摩托車等精彩行程，2020年則預計強打育空（Yukon）雪地溫泉之旅。透過這些四季均獨具特色的景點與行程，呈現加拿大之美，也為消費者帶來最難忘的回憶。」

加拿大航空在今年旅展中，與5個國內外旅行業者包括可樂旅遊、五福旅遊、旅天下、黃刀旅遊及歡樂旅遊攜手，推出眾多優惠行程，更囊括冬遊加拿大的重點攻略，包括可樂旅遊「冬戀加拿大」、「舞動的精靈」行程，五福旅遊「加拿大黃刀極光10日」，旅天下「加拿大限定卡加利牛仔節、洛磯冰原雙堡單飛11日」等搭乘加拿大航空的精彩行程。

此外，加拿大當地地皆旅行社歡樂旅遊以及黃刀旅遊，也有更加主題化與多元化的行程合作。獨家優惠及行程細節請洽詢各大旅行社。此外，加拿大航空為台灣市場的消費者也特別推出豪華經濟艙的官網限定優惠票價，台北直飛溫哥華最低僅要NT$32,100起！相關優惠請洽加拿大航空官方網站 www.aircanada.com 。

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