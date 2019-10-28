入秋首波鋒面周一晚上報到！中央氣象局預報員劉沛滕表示，周一晚上起至周二鋒面通過及東北風增強，北台灣水氣增加，位於迎風面的基隆北海岸可能出現局部較大雨勢、東北部地區也會有短暫雨。
東北風增強，使得北臺灣天氣轉涼，北部白天最高溫降了3到5度，只剩約24至26度，下雨時的大臺北及東北部地區，相較於今天的高溫降溫會比其他地區明顯。花東地區約27、28度，中南部仍可到31度左右，夜晚清晨各地低溫約20至23度，中南部日夜溫差仍大。
另外，東北風影響，臺南以北、東南部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有8至9級強陣風，海邊活動請注意安全。
天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」製作一張圖，說明全台下雨的狀況分布圖，「北部以及東部地區將轉為『斷斷續續有雨』的天氣。北部及宜蘭的平均氣溫也會下降，中南部山區午後局部也會有雨勢。」本次東北季風影響有限，所以中南部平地的天氣變化不大，但要注意日夜溫差大，以及可能有空氣污染。
週二(10/29) ➔ 週四(10/31)
東北風增強，水氣增加
北宜桃：全天涼爽~舒適，陰天容易下雨。
竹、苗：早晚涼，中午溫暖，多雲，偶飄雨。
中、南：早晚涼，中午暖熱，多雲到晴。注意空氣品質。
花、東：全天舒適，陰天容易下雨。
金、馬：全天舒適，多雲到晴。
(中時電子報)
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