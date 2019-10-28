隨著2020大選越來越逼近，綠營不斷販賣芒果乾（亡國感），甚至到危言聳聽的地步。資深媒體人黃暐瀚也揭發綠營危言聳聽的過往。

黃暐瀚提到，以前兩岸要直航時，綠營有說小心會有「木馬屠城」，解放軍會搭乘民航機，並掩護解放軍戰鬥機控制機場。

另外，綠營也曾說，如果兩岸簽署ECFA，會造成「男的找無工，女的嫁無ㄤ，小孩會去黑龍江」！

而中天電視《新聞深喉嚨》主持人王又正也補充，去年韓國瑜選市長，還有謠傳說如果韓國瑜當選高雄市長，白狼會當副市長。

在場來賓聽到這裡，都忍不住笑出來！

按陸委會副主委兼發言人邱垂正曾在10月3日記者會表示，兩岸ECFA實施以來對雙方均有利，不樂見政治因素片面停止兩岸協議。另外，根據《自由時報》2010年3月29日的報導，總統蔡英文當時擔任民進黨主席時，即痛批ECFA是包著糖衣的毒藥。此番過往還被網友嘲笑「口嫌體正直！」

(中時電子報)