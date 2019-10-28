白冰冰、陽帆搭檔主持中視節目《我愛冰冰Show》，白冰冰談到節目的經營有感而發，「真的感謝中視願意做這樣有意義的節目，我們從篳路藍縷開墾過來，現在觀眾已經吃定我們的節目，這過程真的不容易。」她透露自己近日參加朋友喜宴，被親家母挽著走紅毯，引起全場婆婆媽媽熱烈歡迎，細問之下，才知道原來都是節目忠實粉絲，令她相當感動。

陽帆（左）與白冰冰搭檔主持。（盧禕祺攝）

白冰冰坦言，「現在做節目不容易，一次請這麼多歌手不是不用錢，樂隊、舞群，都是開銷，我們只能四處拜託，現在是台灣演藝最不好的時候，但感謝電視台願意開節目，我們老的也不能故步自封，更需要代代相傳。」她強調老藝人不像年輕明星可到大陸發展，節目給他們在舞台發光的機會，「他們總不能死路一條，開這個節目讓老藝人有飯吃，你看孫情大哥，平常在家萎靡，上舞台精神都來了，這就是我們一直堅持的原因。」

陽帆則肯定節目一直以來的方向，「我覺得節目一直以來都很尊重藝人，未來我也會秉持尊重的態度，一起努力，把心態歸零，重新接納所有的指教與批評。」

(中時 )