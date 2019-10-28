世界大賽今（28）日進行關鍵第5戰，國民隊雖是地主卻沒有主場優勢。王牌先發薛爾瑟落枕，臨時由羅斯頂替，主審裁判的好球帶也對主場球隊不利；加上太空人隊長程火炮連轟，敲出3發2分炮，終場7比1輕取國民，客場3連勝，反而以3勝2負搶先「聽牌」，接下來2戰將回到休士頓。

此役主審巴克斯戴爾的好球帶不穩定，兩隊都有微詞，但國民受害較大。4局上羅斯的外角變化球被判壞球，柯瑞亞逃過三振後便轟出2分炮，比數拉開為4比0。

7局上國民靠索托的陽春炮追回1分，寇爾對齊瑪曼投到滿球數，再送出一顆好球帶邊緣的外角球，他以為已三振打者，準備走回休息區，結果卻未獲青睞形成保送。

這讓寇爾非常不爽，對羅布斯又投成滿球數；接下來的外角高球偏離好球帶，他以為又保送；正在沮喪時，主審卻「補一顆」（好球）舉手判三振，這 回輪到羅布斯大跳腳，國民隊休息區也罵聲連連。如果攻佔一、二壘，打者就代表追平分，局勢可能就不一樣。

其實國民隊主場3連敗並非運氣不佳，而是打擊太爛，3戰每場都只得1分，第4、5戰各僅4安，第3戰雖有9安，但得點圈打擊率偏低，同樣難得分；平心而論，今天即使薛爾瑟先發也贏不了。

後天起的第6、7戰要回到太空人主場，如果國民隊無法擺脫打擊低潮，先把近2戰宛如冰棒般的打線送進微波爐解凍，恐怕只能眼睜睜看太空人封王。

(中時電子報)