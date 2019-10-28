美國西南航空（Southwest Airlines）傳出偷拍醜聞。一名女乘客瑞妮（Renee Steinaker）聲稱，她在2017年2月27日來到駕駛艙，卻看到裡面有台iPad，疑似正在直播廁所內的畫面，此事造成她的隱私、情緒等都遭到侵犯，因此要求航空公司賠償至少5萬美元。

據CNN報導，根據航空公司規定，任何時候都必須有兩名機組人員在駕駛艙內。當時機長格雷厄姆（Terry Graham）想上廁所，因此要求一名空乘來到駕駛艙，瑞妮於是進入了駕駛艙，卻看見讓她震驚的一幕。就在機長暫時離開後，瑞妮發現駕駛艙內有台iPad，而且播放的竟然是飛機廁所的直播畫面！

她還認出了畫面中的人是正在使用廁所的機長。她立即詢問副機長羅素（Ryan Russell），羅素顯得很慌張的樣子，他解釋說這是「西南航空在所有737-800飛機的衛生間統一安裝的，是一項新的安保措施和並且屬於最高機密。」但是這個解釋沒能讓瑞妮信服，她用手機拍下了iPad的直播畫面，並向西南航空管理層報告了這件事，但對方卻警告她必須保持沉默，因為要是醜聞曝光，就沒人會再搭乘該航空公司的班機。

此外，事後她與其他空乘人員多次被要求接受毒品與酒精測試。對此西南航空則否認刻意侵犯瑞妮的隱私，稱這名空乘上廁所時，其他機組人員並沒有觀看、攝影等。該航空公司一名發言人拒絕針對這起訴訟發表評論，但強調沒有在洗手間內安裝密錄器：「員工與客人的安全，是西南航空的首要任務。」

(中時電子報)