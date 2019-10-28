連續獲得網友票選「全球最帥」的韓團BTS防彈少年團的V（金泰亨），近期被韓媒爆出以現金51億韓幣（約台幣1.34億）現金購入江南區三城洞的豪宅，完全無貸款直接購買，令人驚訝防彈少年團的吸金能力。

多次獲選「全球最帥」V，由於防彈少年團在全球走紅，收入與花費也成為矚目焦點。（圖／翻攝自韓網）

據韓媒《Skyedaily》報導，V在今年7月11日以51韓元現金，直接購買了一戶江南區的豪宅，這個高級公寓於2008年竣工，一棟只有17戶，據傳這間豪宅內有5個臥房、3個浴室，前面可以眺望漢江，後面空曠沒有住戶干擾，不少大明星包含，李秉憲、李珉廷、張東健等藝人都曾居住在此。

據傳這次V買下的江南豪宅，有五個房間與三個浴室。（圖／翻攝自韓網）

事實上，防彈少年團購買豪宅已經不是第一次，去年10月成員柾國就以19億5千萬元購買一戶首爾林附近的高級公寓，與Super Junior崔始源、金希澈、利特、銀赫、少女時代SUNNY、JYJ金在中、Block B朴經、歌手黃致列，以及演員徐康俊、朴施厚做鄰居。J-Hope則更早在2016年於同一大樓買下另外一戶，現今房價已經上漲超過10億韓幣。

(中時電子報)