12強賽中華隊與味全龍的自辦練習賽，中華隊前5局由味全龍隊投手投球，6局後則換回中華隊投手；味全龍則全部由中華隊投手支援，其中張進德、高宇杰此戰則在味全龍隊蹲捕，熟悉與隊友的搭配。此戰共有10名中華隊投手出賽，前一戰沒有上場的吳昇峰、劉致榮都有登板中繼，最後味全龍在突破僵局制拉開比分，以8比5獲勝。

為了備戰攸關東京奧運門票的世界12強棒球賽，中華隊在28日與味全龍的熱身賽中，選手們必須先適應各種限制，包含投手必須在20秒內出手、90秒內完成換局、投手不能在休息室前熱身等等，8、9兩局更為了突破僵局制做練習。

味全龍隊靠著來支援的張進德，在4局上半敲出左外野方向陽春炮先馳得點後，5局下半1人出局、滿壘的情況下，味全龍陣中的中華隊捕手高宇杰敲出游擊方向滾地球，讓中華隊游擊手王勝偉接球時漏了一下，雖仍成功刺殺跑向二壘跑者，不過錯失雙殺機會，三壘跑者趁機跑回，味全龍再添得1分。

7局下半味全龍換投林鋅杰，不過一上場先被林泓育敲安後，又連續送出2次保送，沒有解決任何人次、留下滿壘後退場換王躍霖接手，張志豪敲出一壘滾地球野選上壘並敲回1分，接著王勝偉把握機會敲出二壘安打，一棒助中華隊將比分逆轉成3比2領先。

第8局模擬突破僵局制，陳禹勳在1人出局、二三壘有人時，遭到高宇杰敲出清壘安打，味全龍再度要回領先形成4比3，下半局中華隊在突破僵局制沒有得分。

9局上半中華隊派出陳鴻文，不過卻在2人出局後，連續被龍隊吳睿勝、曾傳昇、洪瑋漢敲3支二壘安打、再添4分，以8比3大幅領先。9局下半「火球男」劉致榮首次在12強熱身賽登板關門，場邊觀眾報以熱烈歡呼，雖先被朱育賢敲二壘安打掉2分，不過152公里以上火球連發，讓場邊觀眾驚呼連連，更以157公里速球三振張志豪，最後以三振解決王勝偉，最終味全龍以8比5擊敗中華隊。

(中時電子報)