韓國瑜在現場民眾的吶喊聲下進場，民眾不斷揮舞手中國旗並呼喊「韓總統好」。(黃國峰攝)

現場彰化各地領袖也齊聚一堂，包括彰化縣長王惠美、員林市長游振雄、各鄉鎮市長代表會主席及農田水利會幹部等，皆到場支持韓國瑜場面盛大。(吳建輝攝)

跟著韓國瑜南北造勢發財的「國瑜夜市」也現身會場。(吳建輝攝)

國民黨總統參選人韓國瑜今日在彰化展開一連兩天的「傾聽之旅」，從上午開始一連跑了八個行程，除與地方企業及農民座談，也到地方信仰中心參拜與民眾相見歡，傍晚參加彰化第三選區立委參選人謝衣鳳競選總部成立後，隨即趕到員林圓林園參加與庶民有約活動，吸引上千民眾到場。

晚間7點左右圓林園陸續湧入大批人潮，彰化各地領袖也齊聚一堂，包括彰化縣長王惠美、員林市長游振雄、各鄉鎮市長代表會主席及農田水利會幹部等，皆到場支持韓國瑜場面盛大，還有挺韓庶民文山哥也在現場，激起現場韓粉情緒，讓氣氛嗨到最高。

韓國瑜說，他從高雄已經請假兩個禮拜，這兩個禮拜從屏東往北，一個一個鄉鎮拜訪傾聽民意，發現好多人民過得好辛苦，他年輕時大部分台灣人都是白手起家，但是我們的精神是快樂的，因為我們認為台灣的未來充滿希望，但現在的苦最可怕的是因為我們感覺不到未來，沒有任何希望。

韓國瑜強調，絕對沒有人可以逃得掉政治的影響，不要再想政治離我很遙遠，2020年決定中華民國生死存亡，決定台灣人走向光明還是黑暗，走向負數還是貧窮，走向快樂還是走向痛苦，周邊的國家每一個都在快速進步，我們已經沒有時間再等了，讓我們做自己的主人。

韓國瑜呼籲，2020年台灣人要清醒，沒有一個政黨一定要支持到底，沒辦法讓老百姓過好日子我為什麼要支持你，如果將來國民黨執政做得不好，貪汙腐敗吃香喝辣忘記人民，一樣可以一腳踢下來，這就是民主政治。

韓國瑜最後說，我們的國家真的生病了，呼籲彰化鄉親，我們外交走不出去，兩岸關係緊張危險，新南向一敗塗地，經濟蕭條，各行各業都在害怕未來，人才不停的流失，我們台灣真的生病了，所以希望明年1月11日我們自己作主一次，為我們的家人，為了我們下一代，為了台灣，勇敢的投出選票。

(中時 )