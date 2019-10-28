現年43歲的英國冒險王艾德史塔福（Ed Stafford）曾以860天完成徒步征服亞馬遜河聞名，過去在節目《單挑荒野》、《單挑荒野絕境》面對各種絕境求生，這次Discovery推出全新的生存紀錄片《單挑荒野一家》中，艾德不再一個人單打獨鬥，而是攜家帶眷、把年僅2歲的小吃貨兒子背到印度洋的荒島進行求生大冒險。全片完全由艾德負責拍攝，在沒有水源、食物、物資的窘境之下，他與同是熱血探險家的老婆蘿拉（Laura）攜手在無人島上生存一個月，堪稱最狂的荒野求生一家。

《單挑荒野一家》挑戰荒島生存一個月。（Discovery提供）

由於當地只能靠補海鮮充飢，對於一家3口來說根本食不果腹，身為一家之主的艾德決定帶著自製的武器，踏遍全島，為妻小帶來更好的生活品質，清晨就出門的他，在荒島隨時都可能遇到危險甚至喪命，在完全無通訊設備的情況下，擔心丈夫的蘿拉對著鏡頭痛哭說：「平時艾德在外工作時都會不時聯繫她、報告行蹤，如今卻連安危都全不知曉」，而此時在外的愛德則是為了一家溫飽正跟野豬大戰。

《單挑荒野一家》挑戰荒島生存一個月。（Discovery提供）

傍晚時分終於盼得丈夫回家的她，更是與兒子一同抱著老公難過說到：「別再讓我擔心了」，可見兩人平時相處密切，更凸顯革命感情。Discovery頻道《單挑荒野一家》於28日晚間10點首播。

(中時 )