年屆8旬黃姓老翁今年下午近4時騎機車途經公學路5段697巷57號巷口時，遇上吳姓搶匪臨時起意行搶身上1000元，雙方一陣拉扯搶奪，老翁左手中指遠端當場指節開放性脫臼撕裂傷、四肢多處挫擦傷，吳嫌飛快逃逸，老翁送醫救治幸無大恙，警方獲報後，2小時逮捕吳嫌到案。

案發後，老翁所在的南興里里長在Facebook內發文「南興里治安亮紅燈，社區民眾遭搶斷指」，立刻引起民眾熱烈議論。

台南市警三分局指出，吳嫌因缺錢花用，28日下午15時42分許，騎乘機車途經公學路5段697巷57號巷口時，因見黃姓老翁獨自一人，便臨時起意行搶，偵查隊、安佃派出所及安南派出所獲報後，立即組成專案小組，積極調閱案發現場周邊監視器，以車追人，循線查緝29歲吳嫌，隨即依其戶籍地及現住地，兵分多路同時進行偵緝，晚間6點多在海環街緝獲吳嫌，吳嫌遭緝獲時仍悠哉抽菸，訝異警方如此迅速登門逮人。警方訊後，吳嫌坦承不諱，全案依準強盜罪嫌移送台南地檢署偵辦審理。

(中時 )