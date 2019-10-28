日本之前才掀起玩珍珠的風潮，舉凡拉麵、壽司都要加進珍珠，還有搞笑藝人表演用鼻孔吸珍珠，讓台灣人飽受驚嚇。這回珍珠熱燒回台灣，兩大披薩連鎖達美樂與必勝客，同時宣佈推出「黑糖珍奶披薩」，一顆顆的珍珠躍上餅皮，讓密集恐懼症的人都驚愕。

其中必勝客的珍奶披薩，11月1日正式推出，特色是會淋上錫蘭紅茶奶茶醬，10月31日起開放網路限量預購，大披薩單點329元。達美樂則已即起上市，看好晚秋初冬時節，甜品的銷售也比夏季高出2成，特色除了黑糖珍珠，也加進台灣米製成的綿軟麻糬，11月24前外帶黑只要199元（原價299元），較必勝客還便宜130元，價差不少。

這股珍奶披薩話題，也讓民眾直言：「義大利人要生氣了吧！」「什麼時候出蚵仔煎披薩？」不過由於沒有加肉類食材，300多元的售價也讓部分民眾喊貴，畢竟是限量供應，還是不影響長久熱賣的夏威夷、海鮮口味披薩地位。

(中時 )