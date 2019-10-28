張姓網友今年7月間在臉書社團「韓國瑜愛高雄」中，轉貼行政院長蘇貞昌摔筆影片，寫道「殉職員警的會場，蘇不願意來就別來，拽什麼拽簽完名筆還用丟的。」等不實謠言，遭警方依違反社會秩序維護法移送，但新北地院三重簡易庭審理後，認定摔筆謠言並不會造成民眾畏懼、恐慌，裁定不罰。

今年7月間，網路流傳一段蘇貞昌出席殉職警員李承翰告別式影片，並直指蘇貞昌在喪禮上摔筆，引起網友譁然，但蘇貞昌事後澄清，影片是他出席某屏東鄉親告別式的畫面，遭網友移花接木，全為不實指控。

張男事後在臉書轉貼影片，寫道「殉職員警的會場，蘇不願意來就別來，拽什麼拽簽完名筆還用丟的。」等不實謠言，新莊警方認為貼文危害社會安寧，依違反社會秩序維護法移送辦。

張男說，他滑手機時，看到影片中的丟筆動作，心裡很不舒服，因此未修改文字、也未查證，就直接用手機分享、轉貼，根本不知道蘇貞昌已經澄清。

承審法官認為，蘇貞昌摔筆謠言雖可能讓人民對政府產生不信任，但不一定會轉化成畏懼、恐慌等負面心理，且張男文字也未涉及恐怖或攻擊，不符合社維法中的「影響公共安寧」要件，裁定不罰。

(中時 )