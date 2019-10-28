青春愛情喜劇《陪你很久很久》於25日上映時，首週末3天主演攜手主演李淳、邵雨薇、蔡瑞雪及導演賴孟傑、監製唐在揚等人兵分多路到北中南的戲院跑映後QA會影迷，出席超過50場次，和影迷近距離面對面。邵雨薇甚至向劇組告假，當天往返高雄進行映後活動，並邀請爸媽一同觀賞，行程滿檔的她，甚至連等待空檔時間都還在研讀劇本，奔波忙碌的模樣讓粉絲直呼不捨。

導演賴孟傑、李淳、邵雨薇一行人首周末勤跑超過50場映後活動。（威視提供）

電影公司28日發布《陪你很久很久》彩蛋趣味篇花絮，片中男主角李淳飾演的九餅在求愛過程中意外發現自己的天賦並成為專業領跑員，導演不僅找到郎祖筠、林美秀、柯佳嬿、蔡淑臻、納豆、杜妍以及職棒球員陳禹勳等多位大咖名人客串演出，並加入精心設計的趣味台詞。林美秀在片中犧牲喊出：「誘惑老公動起來！」

美秀姊驚喜友情客串演出。（威視提供）

另外，和李淳有5次合作經驗、默契滿分的柯佳嬿也被要求裝模作樣演出傲嬌女星，深夜路跑還硬要戴墨鏡，尤其一句大嗆李淳的台詞：「我演你媽啦」更讓觀眾瞬間爆笑。李淳表示：「和佳嬿這段台詞我們和導演討論了很久，原本想用兩人在《目擊者》劇情發想，後來發現和本片的屬性太不搭了，才改用《風中家族》中兩人的角色關係來設計台詞」。而這些大咖明星的客串，每每出現總能讓影廳中爆出笑聲，也為電影增添話題。

(中時 )