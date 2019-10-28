「你去超商還在用現金嗎？」鎖定非現金支付世代，超商App功能各家爭鳴，據統計，台灣超商通路僅有20%採用非現金支付，其餘的80%仍然愛用現金買東西，尤其是銀髮族對於綁定信用卡、琳瑯滿目支付工具較為存疑。為了進一步減少民眾零錢負擔、加強點收方便，業者再推出「零錢殺手」策略，直接把實體零錢存進虛擬錢包。
全家App上線3年多來，已累計千萬會員，觀察現代人手握滿滿零錢的麻煩，且店員每日對帳繁瑣，再推出Fami錢包功能，即為「電子零錢包」概念。例如拿1000元紙鈔買杯40元咖啡，找回的960元可選擇存進App中的Fami錢包，下次消費再用，不需帶回一堆零錢。
全家強調，該功能不是要民眾多存錢在App中，其實儲值上限也只有5000元，更方便的是能隨時轉贈給親友，只要輸入同為會員的手機號碼即可轉贈，等同於「電子禮券」的概念，而且不需要綁定信用卡，對於銀髮族群容易使用，不綁信用卡也能放心，上線5天已達10萬人使用。
另一方面，7-11的OPEN POINT App也有OPEN錢包，可跨數千個通路累積點數，並與銀行、百貨、航空及各零售通路平台互換，超過55%為女性愛用，結盟各大通路兌換、不侷限7-11使用算為一大特色。
而萊爾富App近期推出2.0的「線上刷卡」功能，也是目前惟一可開通全銀行信用卡結帳的超商，預計11月下旬再推出超商首創的HiATM功能，讓App會員可綁定所有銀行帳戶，並透過App進行無卡提款申請。
(中時 )
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